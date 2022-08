Ligue 1 : Lorient fait tomber le Stade Rennais

Le week-end de rentrée se poursuivait sur les pelouses de Ligue 1, ce dimanche. Et à l'instar de Lyon, Lille, Monaco ou du PSG, le Stade Rennais souhaitait bien débuter lors du premier Derby breton de la saison face au FC Lorient. Pour l'occasion, Genesio alignait ses trois nouvelles recrues estivales : le gardien Mandanda, derrière la nouvelle charnière Rodon-Theate. Côté Merlus, Laporte, Kalulu et Talbi faisaient aussi leurs débuts sous leurs nouvelles couleurs.

La suite après cette publicité

Comme souvent, les Rennais démarraient très fort avec une reprise de Truffert, déviée par Ouattara (2e). Très haut sur le terrain, Rennes poussait et Laborde voyait également sa reprise détournée par Mvogo (15e). Terrier tentait aussi de faire la différence, mais sa frappe était contrée par Laporte (20e). Malgré une nette domination, les Rouges-et-Noirs ne parvenaient pas à faire la différence et manquaient réellement d'occasions franches.

Arthur Theate malheureux

Bien organisés, les Merlus empêchaient le SRFC de se montrer vraiment dangereux. Et si Mandanda n'a pas eu beaucoup de choses à faire en première période, il s'est montré vigilant devant Laurienté (35e). Après la pause, Rennes accélérait sa domination, mais Martin voyait ses tentatives fuir le cadre (50e et 54e). Des tentatives qui ne pouvaient inquiéter Mvogo. Mais alors que Lorient reculait de plus en plus, un centre de Kalulu vers Moffi était contré par la recrue Theate... directement dans ses buts (1-0, 66e).

Un véritable coup dur, alors que Lorient n'avait cadré que deux frappes anodines au cours de la partie. Et malgré une opportunité de Guirassy (78e), Lorient a bien tenu jusqu'au bout. Un véritable hold-up réalisé par les hommes de Le Bris, qui continueront leur calendrier compliqué la semaine prochaine par la réception de l'OL. Rennes rate sa rentrée et a désormais rendez-vous pour le premier choc de la saison sur la pelouse de l'AS Monaco.