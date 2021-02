Sélection : ces joueurs qui veulent enfoncer la porte

La suite après cette publicité

Aujourd'hui, on retrouve des stars du ballon rond de plus en plus jeunes. Ce n'est pas Erling Braut Haaland (20 ans) qui va dire le contraire. Par conséquent, les footballeurs sont sélectionnés de plus en plus tôt en sélection nationale. Le meilleur exemple est bien évidemment Eduardo Camavinga, le milieu de terrain du Stade Rennais, qui a effectué sa première cape sous le maillot de l'équipe de France de Didier Deschamps à seulement 17 ans et 303 jours, devenant le troisième plus jeune joueur à débuter en Bleus derrière Julien Verbrugghe (16 ans et 310 jours) et Maurice Gastier (17 ans et 128 jours).

En plus de cela, la France a un réservoir de joueurs très talentueux très important. Mais c'est le cas dans beaucoup de sélections. Ce lundi, Le Centre International d'Étude du Sport de Neuchâtel en Suisse, dans sa 326e lettre hebdomadaire, s'est intéressé aux jeunes joueurs pas encore internationaux A. Les scientifiques suisses ont fait un classement des joueurs de moins de 23 ans, qui n'ont pas été appelés et qui ont la plus grosse expérience. Pour calculer cela, ils ont pris « en compte le niveau d’expérience que les footballeurs éligibles ont accumulée pendant la dernière année (minutes pondérées par niveau sportif des clubs d’emploi ou des compétitions disputées) ».

Koundé, Diaby, Kamara, le trio de tête

Certains joueurs français très connus ne sont pas loin, selon ces calculs, de débuter leur aventure internationale. On retrouve en premier lieu le défenseur du Sévilla FC, Jules Koundé (22 ans). L'ancien Bordelais émerveille l'Europe et maintenant, il marque en plus des buts ! En seconde position, pour les Hexagonaux, Moussa Diaby (21 ans, Leverkusen) joue la plupart des rencontres en Allemagne tout en étant décisif. Il devance Boubacar Kamara (21 ans). Le milieu marseillais est titulaire lui aussi et ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. Enfin, les quatrième et cinquième positions sont pour des joueurs de l'AS Monaco : le défenseur Benoît Badiashile et le milieu Youssouf Fofana.

Les autres nations ont aussi de quoi voir venir. James Justin (Leicester City) est premier pour apparaître très bientôt avec les Three Lions, mais ce ne sera pas pour cette année puisqu'il est blessé (rupture des ligaments croisés). Roger Ibañez pour le Brésil (ou éventuellement l’Uruguay), Pedro "Pote" Gonçalves (Sporting CP) pour le Portugal, Marc Cucurella (Getafe) pour l’Espagne, Cristian Romero (Atalanta) pour l’Argentine, Gabriele Zappa (Cagliari) pour l’Italie et Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) pour l’Allemagne seront probablement les prochains appelés dans leur sélection nationale respective. L'avenir du football international paraît radieux !