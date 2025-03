Gros coup dur pour le mercato du PSG

Depuis quelques mois, le feuilleton Joshua Kimmich agite l’Allemagne. Chaque jour ou presque, la presse allemande dévoile les détails de ce dossier très important. En fin de contrat en juin prochain, le polyvalent milieu de terrain n’a toujours pas étendu son bail. Il faut dire que les pensionnaires de l’Allianz Arena avaient d’autres priorités, à savoir blinder Alphonso Davies, qui était courtisé dangereusement par le Real Madrid, et Jamal Musiala. Ces deux cas ont été réglés il y a quelques jours par la direction allemande.

Celle-ci peut à présent se pencher sur Kimmich. Et tout s’est accéléré ces derniers jours. Tout a commencé mercredi. Bild a révélé que le Paris Saint-Germain a fait une offre pour l’international allemand. Dans la foulée, Sky Germany a confirmé cette information, tout en précisant que les champions de France avaient proposé un super contrat jusqu’en 2029 au joueur. Le média allemand a ajouté que le principal intéressé n’avait pas encore tranché concernant cette offre et son avenir. D’autant que Kimmich, dont l’envie était de poursuivre en Bavière, discutait en parallèle avec le Bayern Munich au sujet d’une prolongation de contrat.

Kimmich a recalé le PSG

Quelques heures plus tard, après la victoire face au Bayer Leverkusen en Ligue des champions, l’Allemand avait remis une pièce dans la machine avec des déclarations sur son futur. « Si d’autres clubs jouent un rôle dans ma réflexion ? Oui. Je ne mentionnerai pas le nom du ou des clubs, mais je prendrai ma décision bientôt. Le Bayern ? La balle n’est pas dans mon camp. Une décision sera prise rapidement. Elle interviendra certainement avant la trêve internationale, au plus tard.» Mais elle est arrivée bien plus vite.

Ce vendredi, Sky Germany assure que Joshua Kimmich a fait son choix. Et il a penché en faveur du Bayern Munich. La publication allemande explique qu’un accord verbal total a été trouvé pour une prolongation jusqu’en juin 2029, soit la même durée de contrat que Paris lui a offert. Il reste encore quelques ultimes détails à régler mais les documents devraient être signés dans la semaine. L’annonce de sa prolongation est prévue prochainement. Un coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui a avancé ses pions en coulisses depuis quelques mois pour enrôler Kimmich libre. Mais le Bayern Munich a été plus fort sur ce coup.