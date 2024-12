PSG : Nasser Al-Khelaïfi persiste pour Mohamed Salah

Dimanche dernier, le quotidien L’Équipe révélait que le Paris Saint-Germain était sur les traces de Mohamed Salah pour l’été prochain. Une information qui avait pris du plomb dans l’aile, quelques jours plus tard, lorsque Nasser Al-Khelaïfi avait déclaré que son club ne s’intéressait pas à l’international égyptien. Dans une interview pour GiveMeSport, le patron du club parisien a réaffirmé sa position sur le joueur de 32 ans, en fin de contrat à l’issue de la saison à Liverpool.

La suite après cette publicité

« J’aime (Mohamed) Salah, aussi parce qu’il vient de notre partie du monde. Je suis très fier de lui, honnêtement, pour ce qu’il a fait en Premier League avec Liverpool. Et j’ai un grand respect pour lui et pour Liverpool. Nous ne lui avons donc jamais parlé. Respectez Liverpool et respectez le joueur - il a un contrat avec Liverpool et nous ne lui avons jamais parlé », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi. De quoi anéantir les derniers espoirs des supporters parisiens qui espéraient une arrivée de l’Égyptien, dans les prochains mois…