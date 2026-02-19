Menu Rechercher
OL : Paulo Fonseca révèle son critère n°1 pour recruter un joueur

Paulo Fonseca sur le banc de l'OL @Maxppp

Passé tout près de la relégation en Ligue 2, l’Olympique Lyonnais réalise une saison 2025/2026 plus que surprenante. Le club rhodanien est troisième du classement de L1, encore en lice en Coupe de France et a terminé en tête du classement de la phase de ligue de C3. Et pour expliquer cette réussite, beaucoup saluent le mercato estival réalisé avec des moyens financiers très limités. Paulo Fonseca a d’ailleurs donné les clés d’un recrutement réussi.

« Pour moi, ce que je regarde en premier, c’est son courage. Son courage de participer, d’être un leader. C’est un travail d’équipe aussi. Avec Matthieu (Louis-Jean, directeur du recrutement) et Benjamin (Charier, responsable du recrutement), ils ont fait un travail magnifique avec les limitations financières. Benjamin a la grande capacité de comprendre quels sont les joueurs pour notre jeu. Comprendre ce que je veux pour chaque position, mais on parle beaucoup du caractère du joueur. C’est très important quand nous voulons un joueur », a-t-il déclaré au site Olympique-et-Lyonnais.

