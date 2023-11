OM-OL : Bruno Genesio fracasse les supporters

Dimanche, le Stade Rennais affronte l’OGC Nice et tentera de retrouver le goût de la victoire après s’être incliné face à Lorient. Des Bretons qui ont un planning chargé puisqu’ils devront également recevoir le Panathinaïkos jeudi prochain, avant d’accueillir l’Olympique Lyonnais. En parlant de l’OL, Bruno Genesio est revenu, en conférence de presse, sur les incidents dramatiques survenus le week-end dernier aux abords du Stade Vélodrome. L’entraîneur français n’y est pas allé de main morte. «Cela se passe de plus en plus désormais dans tous les stades parce qu’il y a une bande d’idiots, d’abrutis… Je ne sais pas comment les appeler… qui ne sont pas là pour supporter leur équipe», raconte-t-il.

«Ils sont juste là pour exulter leur violence et se servir du foot pour faire passer ce message. Il ne s’agit pas aujourd’hui de taper sur Marseille parce que cela s’est passé à Marseille. Cela peut arriver partout. Ce qu’il faudrait maintenant c’est que ces gens-là soient sanctionnés de manière exemplaire et très dure. Ils n’ont plus rien à faire aux abords d’un stade, parce que là ce n’était même pas dans le stade mais aux abords du stade. Et encore moins dans un stade de foot, que ça soit à Marseille ou ailleurs. Ce sont quelques gens mal intentionnés qui se servent du football pour exprimer cette violence comme c’est le cas dans la société de tous les jours. Il faut les sanctionner durement et définitivement», explique enfin Bruno Genesio, visiblement remonté. À noter que les supporters du LOSC subissent les conséquences de ces actes dérisoires, en ne pouvant pas se rendre au Stade Vélodrome ce samedi soir (21h).