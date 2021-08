Lionel Messi est toujours à Barcelone

Les supporters parisiens attendaient déjà Lionel Messi à l'aéroport ce lundi mais visiblement, le sextuple Ballon d'Or ne voyagera pas en France aujourd'hui. Malgré les innombrables informations allant en ce sens, le joueur est toujours à Barcelone.

La suite après cette publicité

En fin de contrat avec son club de toujours, il a été aperçu à son domicile, profitant de sa piscine en famille. L'officialisation de ce transfert puis la présentation à la presse ne devraient finalement pas se faire avant mardi.

Lionel Messi has been pictured at his home in Barcelona ahead of his proposed move to Paris Saint-Germain 😮 pic.twitter.com/N7yo6XRkrT