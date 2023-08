PSG : une nouvelle option folle et improbable pour Neymar

La suite après cette publicité

C’est acté : le PSG veut mettre Neymar à la porte. Ce mercredi, Luis Campos et Luis Enrique ont fait savoir au Brésilien, comme à d’autres joueurs, que le club ne compte pas sur lui pour cette saison à venir. Seulement, il sera compliqué de lui trouver un club, pour des raisons financières principalement. Le Barça est ainsi encore assez loin de pouvoir assumer un retour de son ancienne star par exemple.

Et voilà qu’au Brésil le média UOL Esporte dévoile une option qui semble assez peu probable à ce jour, mais qui est sur la table : celle de la résiliation de contrat. On imagine cependant que l’attaquant devrait faire des efforts conséquents et s’asseoir sur une bonne partie de son contrat pour pouvoir partir librement en Catalogne, ou ailleurs. Affaire à suivre…