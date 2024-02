Romelu Lukaku-Marcus Thuram, destins croisés

Le 29 octobre dernier, Romelu Lukaku a vécu l’une des pires soirées de sa carrière, avec un retour houleux sur la pelouse de son ancien club l’Inter Milan. Se sentant trahis par le choix de Lukaku de s’engager avec l’AS Roma, après avoir longuement négocié avec les Nerazzurri, les supporters lui ont fait vivre un enfer, et le terrain ne l’a pas réconforté puisque le match a été remporté par les Intéristes sur un but de… Marcus Thuram, l’homme qui l’a brillamment remplacé à la pointe de l’attaque.

Ce week-end, place au match retour, à Rome, entre les deux équipes. L’occasion pour le Corriere dello Sport de mettre en avant les deux hommes, aux destins croisés. « Les gladiateurs », les surnomment-ils, notamment en raison de leur physique imposant, quasi-similaire. Les statistiques de buts le sont aussi, puisqu’avec les Giallorossi, Lukaku a trouvé le chemin des filets à 9 reprises cette saison, contre 8 pour Thuram avec l’Inter. Cependant, Thuram a délivré 7 passes décisives, contre 1 seule pour le Belge.

Thuram a convaincu, Lukaku résiste

Surtout, côté italien, on est subjugué par l’association entre Thuram et Lautaro Martinez. Les deux hommes se sont tout de suite compris, l’intégration de l’attaquant français s’est faite à vitesse grand V, notamment grâce à sa maîtrise de l’italien, et leur complémentarité aussi bien tactique que technique. Le duo « Lula » (pour Lukaku-Lautaro) était admiré ? Le duo « Thula » force le respect des médias italiens, qui n’étaient pas initialement convaincus par le profil de Thuram, arrivé en provenance du Borussia Mönchengladbach.

Thuram a donc fait oublier Lukaku à l’Inter, alors qu’il aurait pu être la doublure du Belge. En effet, le plan initial du club lombard était de récupérer le Belge, que Chelsea ne voulait toujours pas conserver, et d’ajouter Thuram dans l’équation, arrivé gratuitement. Thuram venait en réalité remplacer Edin Dzeko, parti en fin de contrat au Fenerbahçe, et se partager le temps de jeu avec Lukaku. Aujourd’hui, il est bel et bien le titulaire attitré, et compte bien rattraper son rival au classement des buteurs ce samedi.