LdC : tenu en échec par le Bayern, Man City se qualifie pour les demi-finales

La suite après cette publicité

Qui pour affronter le Real Madrid, vainqueur de Chelsea (4-0, score cumulé), en demi-finale de la Ligue des Champions ? Avant le coup d’envoi de ce choc entre le Bayern Munich et Manchester City, la question semblait déjà réglée. Infiniment supérieurs aux Bavarois à l’aller, les Skyblues ont corrigé la bande à Tuchel à l’Etihad Stadium (3-0). Une prestation XXL qui ne laissait personne imaginer une remontada de folie ce soir à l’Allianz Arena. Condamné à l’exploit, le club allemand a eu le mérite de démarrer la rencontre par un gros pressing. De quoi tendre les débats d’entrée de jeu avec des contacts très physiques de la part des Bavarois. Les hommes de Tuchel ne sont toutefois pas limités à une domination physique puisqu’ils ont eu les occasions d’apporter le danger devant le but adverse. Mais visiblement, aucun Munichois n’avait envie de marquer. Lancé dans la profondeur par Jamal Musiala dans l’axe, Leroy Sané a déposé John Stones avant de se présenter seul devant Ederson et de signer une frappe trop croisée (17e). Quatre minutes plus tard, le meilleur ami de Sadio Mané obligeait le portier mancunien à dévier en corner un joli coup franc (21e), avant de voir Leon Goretzka envoyer un missile en tribune sur un centre de Kingsley Coman (24e). Dominateur, mais stérile, le Bayern aurait pu voir ses espoirs être anéantis à deux reprises. La première fois à la 19e minute quand Dayot Upamecano pensait être expulsé pour une faute sur Erling Haaland parti seul face au but de Sommer, avant d’être sauvé par l’arbitre assistant. Haaland était hors-jeu. Une deuxième fois, quand Upamecano, toujours lui, voyait Clément Turpin siffler un penalty très polémique pour une main dans la surface. Heureusement pour l’ancien Valenciennois, les dieux n’étaient pas avec Haaland, dont la frappe du gauche passa au-dessus de la cage de Munich (37e). Un raté vécu comme un énorme coup de boost pour les hôtes de ce soir puisqu’avant las mi-temps, le Bayern a eu pas moins de quatre occasions de but en quatre minutes (42e, 43e, 45e+1). Mais toujours pas de but.

Au retour des vestiaires, la physionomie du match ne changeait pas trop. Emmené par un Kingsley Coman percutant, le Bayern continuait d’y croire, mais sans être efficace, tandis que les Skyblues tentaient de faire la différence sur un contre. Et c’est ce qui a fini par arriver. Et encore une fois, Dayot Upamecano a pris cher. En difficulté à l’aller et pointé du doigt à deux reprises en première période, le défenseur français a signé une glissade fatale alors qu’Erling Haaland entrait dans la surface. Le Norvégien a profité de ce cadeau pour ouvrir le score et signer son 48e but de la saison (0-1, 57e). Avant même l’heure de jeu, le suspens, s’il y avait encore un, était mort. Pour l’honneur, les partenaires de Mané ont quand même continué à pousser (67e, 75e, 78e), avant d’obtenir un penalty permettant à Joshua Kimmich d’égaliser (1-1, 83e). Un nouveau penalty polémique accordé par Clément Turpin, dépassé par les événements. L’arbitre français finira d’ailleurs par expulser Tuchel en fin de match alors que l’Allemand réclamait des sanctions contre les Mancuniens qui retardaient les remises en jeu. Une fin de match chaotique qui ne changea rien au scénario. Vainqueur du Bayern Munich sans trembler (4-0 en cumulé), Manchester City accède comme prévu au dernier carré. Et pour espérer disputer une deuxième finale de Ligue des Champions, les hommes de Pep Guardiola devront écarter les champions d’Europe en tire madrilènes pour le remake de la demi-finale de la saison passée.

À lire

Vidéo : Upamecano s’attire les foudres de Twitter après son match catastrophique

Revivez le film du match