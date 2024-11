Real Madrid : bonne nouvelle pour David Alaba

C’est une nouvelle qui va ravir les fans du Real Madrid, en ces temps difficiles pour le club merengue. Blessé gravement au genou en décembre 2023, David Alaba a retouché le ballon pour la première fois, au centre d’entraînement de Valdebebas, ce jeudi. Son retour sur le terrain approche donc à grand pas, même si AS n’écarte pas un retour en 2025 pour l’international autrichien de 32 ans.

En tout cas, sa venue ne pourra être que bénéfique pour Carlo Ancelotti et le vestiaire madrilène. L’ancien joueur du Bayern Munich pourra amener sa sérénité et son expérience à la défense madrilène, qui est plus que jamais décriée en ce moment. Sur ses trois derniers matchs, le Real Madrid a encaissé neuf réalisations : deux contre Dortmund en Ligue des champions (5-2), quatre face au FC Barcelone en Liga (0-4) et trois contre l’AC Milan (1-3), ce mardi, en C1. Le tout, au Santiago Bernabéu.