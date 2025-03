Patrice Evra accuse la FIFA d’avoir offert la Coupe du monde à Lionel Messi

Invité de Jorôme Rothen au micro de RMC ce mercredi, Patrice Evra s’est lâché sur beaucoup de sujets. Après s’être longuement épanché sur l’affaire Rabiot, il est revenu sur la Coupe du monde 2022, perdue par l’équipe de France en finale. «Vous préférez gagner ou faire du beau jeu? Ok, on ne gagne plus depuis 2018 mais on sait tous qu’en 2022 ils ont donné la Coupe du monde à Messi… Tout était déjà écrit. Même les Français voulaient que Messi la gagne… Le penalty au début de la finale contre l’Argentine…», a accusé l’ancien latéral droit des Bleus.

L’ex-capitaine de l’équipe de France est également monté au créneau pour défendre Didier Deschamps, sous le feu des critiques pour le jeu proposé par ses hommes depuis la Coupe du monde remportée en Russie. «On n’est pas un peu des enfants gâtés? Les gens n’en peuvent plus d’être à chaque tournoi en demi-finale ou en finale? Moi je plains son successeur. Quand j’entends les gens dire ‘encore un an et demi à tenir’, pour moi c’est un manque de respect», a pointé du doigt Patrice Evra en parlant de son dernier sélectionneur en Bleu.