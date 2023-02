The Best 2022 : Marcin Oleksy, joueur polonais amputé, remporte le prix Puskas

La suite après cette publicité

Lors de son traditionnel gala récompensant les meilleurs joueurs de l’année 2022, la FIFA a attribué de nombreux prix dont celui de la plus belle réalisation de l’année qui vient de s’écouler. Après la mise à l’honneur des gardiens masculins et féminins, l’instance dirigeante du football mondiale a dévoilé le vainqueur du prix Puskás, dont le nom rend hommage au grand buteur hongrois des années 1950 Ferenc Puskás.

A cette occasion, Dimitri Payet, auteur d’un sublime reprise de volée avec l’Olympique de Marseille, le 7 avril 2022 dernier en Ligue Europa Conférence contre le Paok Salonique, était en concurrence avec Richarlison, pour son ciseau acrobatique contre la Serbie avec lors de la Coupe du monde, nommé d’ailleurs plus beau but du Mondial et Marcin Oleksy, footballeur polonais amputé d’une jambe et auteur lui aussi d’un ciseau acrobatique avec le Warta Poznan. Et c’est bien le joueur polonais qui a reçu le prix Puskas 2022 des mains d’Alessandro Del Piero.

