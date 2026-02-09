LdC : Adidas dévoile le ballon officiel de la finale à Budapest

Adidas a levé le voile sur le ballon officiel de la finale de la Ligue des Champions 2026, qui se jouera à Budapest le 30 mai prochain. Inspiré du concept de la ville comme « le conte de deux villes », ce ballon allie modernité et héritage à travers des couleurs vibrantes et un graphisme aux effets liquides, symbolisant l’énergie et la dualité de la fameuse ville de Budapest.

Les motifs emblématiques du lion et du dragon, les panneaux étoilés blancs ainsi que les logos Adidas et UEFA Champions League en jaune rappellent l’identité de la ville hôte. Utilisé dès la phase à élimination directe, il est disponible dès ce lundi 9 février à l’achat.