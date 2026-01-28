West Ham autorise Lucas Paqueta à passer sa visite médicale à Flamengo

Le transfert de Lucas Paqueta à Flamengo se rapproche à grands pas. Dans un communiqué, West Ham annonce avoir donné son accord au milieu de terrain pour s’envoler en direction du Brésil et y passer sa visite médicale, en vue de son changement de club.

L’ancien Lyonnais a fait l’objet d’une offre de plus de 40 M€, acceptée par les Hammers. Il s’agit là du plus gros transfert de l’histoire de la Série A brésilienne, qui devient de plus en plus incontournable sur le mercato. A 28 ans, et 6 ans et demi après son départ, Paqueta revient au Mengão.