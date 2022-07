La Juventus passe la seconde pour Roberto Firmino

La suite après cette publicité

On tourne la page à Liverpool. Heureux avec son trio Mané-Firmino-Salah avec lequel il a tout remporté, comme la Ligue des Champions 2019 et le titre de Premier League 2020, le club anglais se sépare doucement de son trident magique qui l'a enchanté. Après le départ du Sénégalais vers le Bayern Munich, c'est au tour du Brésilien de préparer ses valises. L'Égyptien, lui, a prolongé son contrat jusqu'en 2025.

Les arrivées successives de Diogo Jota puis de Luis Diaz ont doucement mais sûrement poussé l'ancien attaquant d'Hoffenheim vers le banc de touche. Lui-même s'est fait une raison. À un an de la fin de son contrat, il est temps de partir pour retrouver du temps de jeu et s'assurer une place pour le Qatar à l'automne si possible. C'est probablement vers la Juventus que le destin l'appelle.

Liverpool et la Juve en négociations avancées

Après les recrutements de Bremer, Andrea Cambiaso, Paul Pogba et Angel Di Maria, Bobby Firmino est bien parti pour être la prochaine recrue des Bianconeri. Il est préféré à Martial ou à un retour de Morata. D'après le Corriere dello Sport, une première offre a été formulée et devrait être acceptée par le club anglais. Le quotidien italien parle d'une proposition de 22 M€ qui satisferait tout le monde.

Les deux clubs sont en négociations avancées. Il restera encore à se mettre d'accord avec le joueur mais les voyants sont au vert dans cette affaire. Le Brésilien viendrait renforcer l'attaque turinoise, déjà garnie avec les arrivées récentes de Vlahovic et Di Maria. Même si Pogba va manquer plusieurs semaines de compétition, la Juventus est bien décidée à présenter un visage conquérant pour retrouver le Scudetto.