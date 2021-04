Federico Valverde s'enflamme pour le milieu de terrain du Real Madrid

Premier remplaçant du trio Casemiro - Kroos - Modric au Real Madrid, Federico Valverde (22 ans) est bien estimé par Zinedine Zidane qui lui maintient une totale confiance. Utilisé à 27 reprises cette saison et auteur de 3 buts et 1 passe décisive, le milieu uruguayen prouve qu'il pourra devenir titulaire avec les Merengues à l'avenir. Néanmoins, il doit patienter derrière un trio qui performe depuis près de 6 ans. Dans une interview pour The Guardian, Federico Valverde n'a pas manqué de valoriser ses trois partenaires de l'entrejeu.

«Ils ont tout gagné en Espagne et au niveau international, les Ligues des champions leur sortent des oreilles. En les mettant ensemble, ils feraient le joueur parfait. Case est toujours au courant de tout : fort, rapide, il voit des espaces s’ouvrir, aperçoit les joueurs qui pressent. Luka est dynamique, la passe entre les lignes. Et Toni a la patience et la capacité de jouer sans pression, comme s'il était dans son jardin» a-t-il expliqué. Un bel hommage envers ses coéquipiers.