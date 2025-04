Víctor Valdés nommé coach en D4 espagnole

Revoilà Víctor Valdés ! Retiré des terrains depuis 2017 et une dernière expérience du côté de Middlesbrough, l’illustre gardien du FC Barcelone va s’asseoir sur un nouveau banc de touche. L’ancien portier prend les rênes du Real Ávila, pensionnaires de quatrième division espagnole, et qui vient de licencier Miguel de la Fuente, son désormais ex-coach. C’est donc une nouvelle face du ballon rond que va découvrir Valdés, lui qui n’avait jusqu’ici été qu’entraîneur d’équipes de jeunes du Barça. Il dirigera son premier entraînement cet après-midi, et a paraphé un contrat le liant à l’écurie jusqu’en 2026.

«Le Real Ávila C.F. annonce que Víctor Valdés sera le nouvel entraîneur de l’équipe première jusqu’à la fin de la saison actuelle et la campagne suivante. Valdés, après s’être retiré du monde du football, a été entraîneur dans les catégories inférieures du Barça, de l’Escuela de Fútbol Moratalaz et de l’UE Horta. Le club lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle phase, convaincu que son expérience et son engagement seront déterminants pour atteindre les objectifs fixés», indique le club sur ses réseaux sociaux.