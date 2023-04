BL : Stuttgart renverse Bochum

Suite de la 27e journée de Bundesliga ce dimanche après-midi avec Stuttgart qui se déplaçait sur la pelouse de Bochum. L’objectif était clair pour les visiteurs : prendre les trois points pour ne pas dire adieu au maintien alors que l’équipe pointait à la dernière place du classement à 6 points de son adversaire du soir. Et dans un match à rebondissement, Stuttgart a surpris son monde.

Après l’ouverture du score rapide de Ito, Bochum avait réussi à égaliser en seconde période grâce à un penalty de Stoger. Mais Guirassy et Vagnoman ont permis à Stuttgart de prendre les trois points dans ce match. La réduction de l’écart de Bochum n’a rien changé. Avec ce succès, les hommes de Hoeness remontent à la 16e place et mettent la pression sur Bochum qui n’a plus que trois points d’avance sur la zone rouge.

