FC Barcelone : Griezmann envoyé à Chelsea pour financer le salaire de Messi ?

Ce n’est plus un secret pour personne, le FC Barcelone a de gros soucis financiers. Si le club catalan a reçu un crédit de 500 M€ Goldman Sachs pour restructurer sa dette nette de 673 M€, un autre problème vient s’ajouter à cela : la prolongation de Lionel Messi. L’Argentin est libre de tout contrat depuis le 1er juillet, et le Barça se démène afin de le prolonger. Pour cela, les Blaugrana font des pieds et des mains dans le but d’alléger leur masse salariale et pouvoir offrir à Messi le salaire qu’il désire.

Dans cette optique, un nom revient régulièrement comme étant sur le départ, celui d’Antoine Griezmann. Recruté en 2019 en provenance de l’Atletico Madrid contre environ 120 M€, l’international Français de 30 ans n’a pas forcément convaincu en Catalogne. D’après le Daily Star, il pourrait prochainement être proposé à Chelsea. Ses représentants seraient attendus à Londres afin d’évaluer l’intérêt pour leur joueur d’un certain nombre de clubs de Premier League, dont les Blues.