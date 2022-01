Newcastle veut doubler Everton sur le fil pour Dele Alli

L'avenir de Dele Alli enflamme les dernières heures de ce mercato hivernal ! Annoncé tout proche d'Everton, désormais entraîné par Frank Lampard, le milieu de terrain de Tottenham ferait l'objet d'une offensive de dernière minute de... Newcastle selon The Atletic. Selon les dernières informations du média britannique, les Magpies souhaiteraient obtenir le prêt du joueur de 25 ans et ainsi doubler les Toffees.

Cette saison, l'international des Three Lions n’a commencé que huit matchs de championnat et seulement sept lors de la dernière campagne. Sept ans après son arrivée chez les Spurs, Dele Alli pourrait donc quitter le club londonien dans les prochaines heures. A noter qu'avec Tottenham, l'Anglais a joué 269 matchs et marqué 67 buts. Affaire à suivre mais Everton pourrait bel et bien avoir un concurrent de taille dans ce dossier.