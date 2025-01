Thierry Henry juge les premiers mois de Kylian Mbappé au Real Madrid

Après des débuts compliqués, Kylian Mbappé commence à trouver son rythme de croisière avec le Real Madrid. Il compte désormais 14 buts au compteur en 27 rencontres toutes compétitions confondues. Tout n’est pas encore parfait évidemment, en témoigne la cinglante défaite de son club en Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone (5-2) mais ses prestations ont plus de sens que lors des premiers mois. Thierry Henry aussi observe les prestations de celui qu’on a souvent présenté comme son petit frère footballistique. Il estime que l’attaquant est sur la bonne voie. «Niveau buts, tu ne peux pas dire que son début au Real Madrid n’est pas bon. Maintenant, ce qu’il avait l’habitude de nous donner sur l’ensemble d’un match et dans le jeu, les gens se posent des questions. Jouer neuf, ce n’est pas le même travail. Kylian est un joueur qui peut jouer à tous les postes mais ça s’apprend et il faut connaitre le travail, et apprendre à jouer neuf sur le tas au Real Madrid, ce n’est pas évident.»

Interrogé sur RMC ce mardi soir, le champion du monde 1998 se montre optimiste à l’égard de Mbappé, tout en soulignant des points faibles dans son jeu qui ne s’étaient pas manifestées plus tôt dans sa carrière. «Ça prend du temps de savoir jouer dos au but mais ça s’apprend. Je peux le dire car je ne l’avais pas de base. Il faut qu’il y ait une progression et Kylian est capable de faire ça. Mais si c’était quelqu’un d’autre, on dirait : "oui, mais il met des buts quand même". Quand tu es au Real Madrid, tu seras toujours jugé sur ce que tu n’as pas fait. Selon moi, son évolution est tout à fait normale. Quand tu n’as pas l’habitude de te retrouver dans une certaine situation, on voit les faiblesses. Avant, on ne les voyait jamais.» Les conseils de l’aîné seront probablement écoutés.