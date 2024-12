Equipe de France : les nouvelles révélations sur la retraite surprise d’Antoine Griezmann

Voilà bientôt trois mois (le 30 septembre) qu’Antoine Grizmann a décidé de prendre sa retraite en équipe de France. «Après 10 années incroyables marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. (…) Je quitte l’équipe de France avec un profond sentiment de fierté et de gratitude. J’ai eu l’honneur de représenter notre pays et la chance de vivre des moments extraordinaires comme celui de devenir champion du monde. Je continuerai à suivre les Bleus avec passion et à soutenir cette équipe qui m’a tant donné. (…) J’ai hâte de voir la prochaine génération briller», exprimait-il.

Dans cette vidéo annonçant son départ des Bleus après 10 ans d’histoire commune, 137 matchs, 44 buts et un trophée de champion du monde en 2018 comme point d’orgue, le vice-capitaine de l’équipe estimait son temps révolu. L’Euro 2024 fut douloureux entre un statut de titulaire vacillant, un manque de fraîcheur physique et un fossé qui se creusait avec la nouvelle génération. Le joueur de l’Atlético de Madrid voyait tous ses proches s’en aller au fur et à mesure : Hugo Lloris, puis Paul Pogba, Olivier Giroud, qui a lui aussi pris sa retraite après l’Euro, et Benjamin Pavard dont Didier Deschamps se passe de plus en plus ces derniers mois.

Le discours de Maignan contre l’Italie lui a fait mal

D’après L’Equipe, le rassemblement de septembre a eu un impact considérable. Il y a eu cette défaite contre l’Italie au Parc des Princes (3-1), celle où Mike Maignan a pris la parole pour critiquer l’attitude de tous ses coéquipiers. Le portier fustigeait le comportement de star chez certains. La pique était adressée à pas mal de cadres, dont Kylian Mbappé, mais Griezmann l’a également pris pour lui. Il y a vu comme le signal de prendre sa retraite internationale, ce que confirme à demi-mot un membre du staff des Bleus à Maignan. « Tu lui as mis une balle dans la tête ». La décision est prise et il n’y aura pas de retour en arrière.

«Je suis très fier et très surpris de tous les jolis messages que j’ai reçus de supporters ou de gens du milieu du foot. Ça m’a touché. Je suis content d’avoir laissé cette belle trace. Oui, c’est complètement fini. Ce n’est pas sur un coup de tête et c’est mûrement réfléchi» confiait le Colchonero à Canal+ au soir de la victoire de son équipe contre le PSG en Ligue des Champions. Il n’a pas toujours compris non plus sa gestion par Didier Deschamps, même si le lien entre les deux hommes restera fort. Et même un très hypothétique retour de Paul Pogba en équipe de France ne ferait pas changer d’avis l’attaquant de 33 ans. Il sera en revanche bien là le 23 mars prochain au Stade de France pour l’hommage qui lui sera rendu à lui et à Olivier Giroud à l’occasion de France-Croatie.