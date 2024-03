Pep Guardiola se prononce sur l’avenir de Bernardo Silva

Auteur d’un doublé hier face à Newcastle en FA Cup (2-0), Bernardo Silva (29 ans) a guidé Manchester City vers la qualification. Le Portugais a une nouvelle fois prouvé qu’il est un homme fort de l’effectif Citizens, et son entraîneur Pep Guardiola le sait bien. Le technicien espagnol, après la victoire contre les Magies, a loué les qualités de son milieu de terrain et veut tout faire pour le conserver.

«Tout le monde l’aime et nous l’aimons, même avec ses buts à rebondissements (rires), il est très important pour nous et le fait qu’il reste avec nous est très important. J’ai dit à maintes reprises à quel point il est important sur le plan personnel et footballistique», a assuré le technicien espagnol. Pour rappel, Bernardo Silva est lié jusqu’en 2026 avec les Skyblues.