Liga : Valence arrache le nul contre Elche

Valence 1-1 Elche

Pour la suite de la 19e journée de Liga, Valence recevait Elche et se devait de l’emporter pour sortir de la zone rouge. Mais la partie n’a pas bien commencé pour les hommes de Corberan, qui ont perdu Foulquier sur blessure dès la première période (17e).

Il fallait attendre la fin de match pour voir Elche ouvrir le score grâce à Diangana (1-0, 75e). Un avantage de courte durée, puisque Valence a réussi à égaliser en toute fin de rencontre grâce à un penalty de Pepelu (1-0, 87e). Un nul qui laisse Elche au 9e rang, alors que Valence évite le pire, mais reste relégable, à un point de Majorqui qui n’a pas encore joué.

