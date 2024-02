OL : Johann Lepenant bientôt de retour

Ne disputant que six matches cette saison avec l’Olympique Lyonnais, Johann Lepenant (21 ans) est blessé depuis de longs mois au genou. Pas utilisé depuis le 8 octobre et un match contre Lorient, le milieu de terrain a donné ses nouvelles après la rencontre remportée par les Gones contre l’Olympique de Marseille ce dimanche.

Au micro d’OL Play, il a donné des nouvelles sur son état physique : «ça va très bien, je me remets très bien de ma blessure et j’ai repris l’entraînement de manière partiellement intégrée au groupe, pas totalement. La semaine prochaine cela sera le cas. Pour la compétition pas la semaine prochaine, mais celle d’après je serais apte à jouer, je pense.» S’il devrait manquer les prochains matches contre Lille (mercredi) et Montpellier (dimanche), il a plus de chances de faire son retour face à Nice le vendredi 16 février.