PSG : les prochaines heures vont être bouillantes pour Kylian Mbappé !

C’est la rentrée des classes pour Kylian Mbappé. La star du PSG démarre sa saison ce lundi, avec la traditionnelle ribambelle de tests physiques avant de rejoindre l’entraînement avec le reste de ses partenaires demain après-midi. Il découvrira notamment les méthodes de Luis Enrique, et pourrait même jouer en amical face au Havre dès vendredi, avant de filer direction le Japon pour la tournée estivale du club.

Forcément, son retour à Paris sera scruté de très près. D’autant plus que selon le quotidien L’Equipe, Nasser al-Khelaïfi va faire un saut du côté du centre d’entraînement mardi, et il pourrait bien discuter avec le Bondynois de son avenir. L’ultimatum fixé par le président parisien à l’ancien Monégasque a expiré, et le principal concerné n’a visiblement toujours pas l’intention de prolonger ni même d’en envisager la possibilité.

Mbappé veut rester discret

De leur côté, Defensa Central et le quotidien AS insistent sur un point : Mbappé ne veut pas faire de vagues et ne devrait a priori pas s’exprimer ni même prendre de décision quelle qu’elle soit. Le Français veut que tout se passe bien jusqu’au 31 juillet au moins, afin de toucher les 40 millions de prime de fidélité que doit lui verser le PSG en cette fin de mois.

Dans un contexte de tension inévitable et évident, Mbappé veut donc faire comme si de rien était, et va agir normalement. C’est le PSG qui risque de devoir prendre des décisions drastiques dans les prochaines heures s’il souhaite vraiment se débarrasser de Kylian Mbappé dans le but de récupérer un chèque sur sa vente. Les prochaines heures vont être animées…