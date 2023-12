PSG : les dernières révélations de Sergio Rico sur son coma

Dans un entretien accordé à DAZN, Sergio Rico est revenu sur la période de coma et de convalescence qui a suivi son grave accident de cheval en mai dernier. L’occasion pour le gardien espagnol du PSG d’évoquer deux souvenirs durant cette douloureuse période. Le premier concerne un rêve où il visualisé son père décédé… «Je ne me souviens que d’un seul rêve Il y avait deux rues, j’allais dans une direction et je voyais mon père dans l’autre. Je l’ai appelé 'papa, papa’, mais il ne m’a pas répondu. J’en ai parlé avec des amis psychologues et ils m’ont dit que ce n’était pas encore mon heure», raconte dans un premier temps le joueur de 30 ans avant d’évoquer un souvenir encore plus surprenant avec un certain Sergio Ramos.

La suite après cette publicité

«J’ai contacté Sergio par FaceTime et j’ai commencé à lui raconter que j’étais allé au supermarché ce matin et que j’avais rencontré ses parents. Sergio me suivait et pensait : 'Qu’est-ce que ce type dit ?' Alors je lui a dit: 'Bon, peut-être pas, ne fais pas trop attention à moi’. Mais il ne m’a jamais dit: 'Sergio, tu es à l’hôpital !», assure ainsi le dernier rempart parisien. Pour rappel, le dernier match de Sergio Rico remonte à près à deux ans, alors que son contrat actuel avec le PSG court jusqu’au terme de la saison.