Les plans des Girondins de Bordeaux pour le mercato hivernal

Que la première partie de saison fut dure pour les Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire pointe à une triste dix-septième place, un petit point au-dessus de la position de barragiste, avec également une petite unité d'avance sur le premier relégable, Lorient. Une situation très difficile, même si pour l'instant le patron Gérard Lopez semble continuer de faire confiance à Vladimir Petkovic.

La suite après cette publicité

Et selon nos informations, il va bel et bien y avoir des recrues. Les Bordelais comptent enrôler un défenseur et deux milieux de terrain notamment. Mais pour renforcer ces deux secteurs, il faudra vendre. Plusieurs joueurs sont ainsi sur la liste des transferts : Otavio, qui a la cote au Brésil auprès de l'Atlético Mineiro et Flamengo et qui est prêt à revenir au pays, Samuel Kalu qui suscite des intérêts en Turquie, ainsi que Josh Maja, Mehdi Zerkane et Mexer. Cinq départs qui permettraient de renflouer les caisses de façon considérable.

Milan veut récupérer Adli mais...

Vient ensuite l'épineux cas Yacine Adli, une des rares satisfactions des Girondins cette saison. Et bien selon nos sources, l'AC Milan, club propriétaire du joueur, veut rappeler le milieu de terrain formé au PSG dès cet hiver. A priori, il devrait tout de même rester en terres bordelaises, tout simplement car la direction du club dira non aux Lombards, qui ne disposent d'aucune clause à ce sujet pour cet hiver.

Pour finir, l'état-major bordelais souhaite également prolonger deux de ses joueurs, à commencer par Abdel Medioub, dont le contrat expire dans seulement six mois. Même cas de figure pour l'ailier de 19 ans Dilane Bakwa, dont le bail se termine aussi à la fin de ce mois de juin. Vous l'aurez compris, ça va bouger dans tous les sens du côté du Haillan.