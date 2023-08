Wolverhampton et Julen Lopetegui se séparent

C’était dans l’air, c’est désormais officiel ! Julen Lopetegui et Wolverhampton ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Alors que les Wolves étaient habitués à batailler pour les places européennes entre 2018 et 2020, les dernières saisons étaient plus mitigées avec un classement moins reluisant. La direction du club anglais a donc décidé de repartir de zéro en misant sur un nouvel entraîneur.

Selon Sky Sports, la piste étudiée pour le remplacer mène à Gary O’Neil. L’ancien coach de Bournemouth, sans club depuis juin, a permis aux Cherries de se maintenir malgré des moyens limités et une situation au classement qui était compliquée. Une expérience qui intéresse les dirigeants de Wolverhampton, en proie à des difficultés financières et peu ambitieux cette saison.