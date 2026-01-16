Le Paris FC entre en contact avec Edin Dzeko

Après Endrick à l’Olympique Lyonnais, un autre attaquant vedette pourrait débarquer dans le championnat de France. Désireux de se renforcer après avoir terminé la première partie de saison à la 15e place de Ligue 1, le Paris FC souhaitait frapper fort pour ce mercato hivernal, avec l’arrivée de pas moins de cinq nouveaux noms. «On veut prendre trois joueurs minimum, mais on espère arriver à cinq car on a un effectif qui est, quantitativement, en fonction de certaines caractéristiques et des blessures, un peu léger. La concurrence va aussi en réveiller certains», a récemment assuré le président Pierre Ferracci.

Les Franciliens ont officialisé l’arrivée de l’ailier de 21 ans Luca Koleosho et du milieu défensif Marshall Munetsi ce vendredi, mais le club doit encore régler l’arrivée d’un nouveau buteur. Pour y parvenir, le Paris FC multiplie les pistes pour renforcer son attaque à l’instar de Moise Kean ou de Ludovic Ajorque. Le dernier nom évoqué étant celui de Mathys Tel, après le refus de Sidiki Chérif, l’attaquant angevin, de tenter le pari parisien. Et ce vendredi, un nouveau nom de taille se rapproche du PFC.

Edin Dzeko cherche à se relancer

D’après plusieurs médias italiens, le Paris FC s’est renseigné pour enrôler Edin Dzeko (39 ans), le buteur bosnien passé par l’AS Roma, l’Inter Milan et Manchester City notamment. Aujourd’hui du côté de la Fiorentina, le buteur ne figure pas dans les plans de l’entraîneur Paolo Vanoli, avec seulement onze apparitions depuis le début de saison en Serie A et aucun but inscrit.

Dzeko pourrait quitter la Viola en janvier, seulement six mois après son arrivée en provenance de Fenerbahçe. Des contacts ont été pris avec le joueur de 39 ans, qui pourrait être un sérieux atout pour le promu, notamment grâce à son expérience au très haut niveau. Reste à savoir quelle sera la position du joueur par rapport à l’intérêt parisien, lui qui est sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec l’actuel 18e de Serie A.