OL - LOSC : la réaction pleine d'amertume de José Fonte

Dans la foulée de la défaite lilloise face à l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium (1-0) malgré la domination des joueurs de Paulo Fonseca, José Fonte s'est exprimé au micro de Prime Video avec amertume sur la physionomie et surtout le résultat de cette rencontre. «C'est un sentiment difficile d'accepter, on a des occasions mais on n'a pas été juste dans la dernière passe. Offensivement, il nous a manqué quelque chose. Après on prend un but sur une occasion » a tout d'abord commenté le capitaine du LOSC.

Visiblement très touché par cette défaite, le défenseur lillois a continué sur sa lancée : «on n'est pas concentrés. On ne regarde pas le ballon, on prend le ballon sans le voir et après on perd le match comme ça. A ce niveau, il faut être concentré jusqu'à la dernière minute. Oui c'est un soucis d'efficacité. En première période, on a deux trois bonnes occasions et même en deuxième mi-temps, on peut marquer un but au moins donc on est déçus parce qu'on a contrôlé le match, on a bien joué mais à la fin il faut marquer, il faut gagner !»