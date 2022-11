Belgique, CdM : Jason Denayer appelé comme 27e joueur

Jason Denayer (27 ans), le nouveau joueur d'Al Shabab Al-Ahli aux Émirats arabes unis pas convoqué initialement avec la Belgique, vient d'être appelé par Roberto Martinez en tant que 27e joueur. Il a rejoint le camp d'entraînement des Diables Rouges au Koweït ce mercredi, avec un statut de "couverture" en cas de blessure juste avant le Mondial, comme l'explique L'Équipe. Il était dans une liste "réservistes" de quatre hommes, au cas où.

L'ancien de l'Olympique Lyonnais (35 sélections) peut y croire jusque 24h avant le premier match de sa nation au Qatar, moment ou Martinez peut remplacer un blessé. Le cas de Jan Vertonghen inquiète puisqu'il n'a pas participé aux trois derniers matches d'Anderlecht. Denayer aura peut-être donc une carte à jouer. Son pays sera dans le groupe F au Qatar avec des rencontres contre le Canada, le Maroc et la Croatie.

UPDATE: @jasondenayer joined the team in Kuwait as a back-up. #DEVILTIME