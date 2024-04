Manchester City : Jack Grealish lâche ses vérités sur Pep Guardiola

Jack Grealish est dans le dur. Après une saison 2022/2023 ponctuée par l’incroyable triplé de Manchester City et le premier sacre européen des Cityzens, l’international anglais de 28 ans n’y arrive pas. Souvent blessé, Grealish c’est 30 matchs disputés et seulement 3 buts et 2 passes décisives. Un rendement indigne pour un élément offensif censé dynamiter les défenses adverses. Dans le creux de la vague, l’ancien pensionnaire d’Aston Villa a également dû gérer les remontrances publiques de son coach, Pep Guardiola.

Une scène a d’ailleurs marqué les esprits, lorsqu’un Guardiola remonté est allé voir son joueur sur le terrain après le match nul concédé face à Arsenal (0-0) pour lui donner des consignes, de manière très énergique. À l’heure où se profile à l’horizon le quart de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, Jack Grealish semble toutefois avoir retrouvé les faveurs d’un coach qui l’a fait jouer l’intégralité des deux derniers matches de City. C’est d’ailleurs à l’issue de la victoire mancunienne sur le terrain de Crystal Palace (4-2), dans des propos relayés par la presse anglaise, que le natif de Birmingham est enfin sorti du silence pour rétablir ses vérités sur sa relation avec Guardiola.

Remobilisé grâce.. au documentaire Netflix ?

« En jouant pour ce manager, la seule personne qui a pu faire ce qu’elle voulait dans une équipe, vous ne pouvez pas critiquer ce que le manager a fait. C’est un manager incroyable, un type formidable avec un très bon cœur aussi. Parfois, cette saison, j’ai eu un peu de mal avec moi-même et il a toujours été là pour moi. Je lui dois beaucoup. C’est une personne formidable et le meilleur manager qui ait jamais existé. La saison a été difficile pour moi personnellement après les hauts de l’année dernière. J’ai beaucoup parlé au manager et il a été très bon avec moi. Je lui dois une fière chandelle et je veux lui rendre la pareille avec mes performances et celles de l’équipe. Je parle à mes amis dans le vestiaire tous les jours, je sais à quel point je suis important pour l’équipe. Je parle au manager et à la fin de la saison dernière, vous avez vu à quel point le manager m’a fait jouer. J’ai l’impression de jouer dans les grands matches », a-t-il déclaré, avant de confier qu’un événement va peut-être sauver sa fin de saison.

« J’ai terminé le documentaire Netflix (sur le triplé de City, ndlr) hier soir et le dernier épisode m’a particulièrement ému. Il m’a donné envie de recommencer et m’a fait réfléchir. Je sais que c’est un peu profond, mais au bout du compte, je suis encore jeune, alors j’essaie de profiter de ce moment parce que je ne jouerai pas la Ligue des Champions pour le reste de ma vie. C’est difficile. Vous avez besoin de cette faim. Parfois, on s’assoit et on se demande comment on peut faire mieux que l’année dernière. Est-ce qu’il y aura un jour un bonheur comparable à celui-là ? Il faut parfois se dire que si l’on recommence, que l’on fait un pas en avant ou que l’on gagne quelque chose d’autre, alors peut-être que l’on aura atteint le summum. En ce qui me concerne, je sens que je reviens, je me sens en forme et fort. Je n’ai pas marqué ni fait de passe décisive contre Crystal Palace, mais j’ai bien joué, j’ai été impliqué dans la plupart des buts, mais tout le monde aime les statistiques, les passes décisives et les buts. Je pense que j’apporte beaucoup plus à l’équipe que des buts et des passes décisives. Si vous regardez le match en arrière, vous verrez que j’ai bien joué, c’est juste dommage que tout le monde n’aime que les statistiques.» Reste que Pep Guardiola ne dira sans doute pas non à un but ou une passe décisive de son numéro 10 face au Real Madrid.

