Le FC Barcelone fonce sur un placardisé de Manchester City, le choix fort de Paulo Dybala après le départ de José Mourinho

Le Barça s’intéresse à Kalvin Phillips

Alors que le FC Barcelone connait quelques heures agitées, le quotidien Sport relaye dans ses pages intérieures que «le Barça s’intéresse à Kalvin Phillips». «Avec la vente des studios du Barça, le club Culé pourrait faire une autre signature en janvier» et veut le joueur de Manchester City qui est totalement au placard en Angleterre. «Le joueur veut décider de son avenir, tout au plus, la semaine prochaine. Avec les 200 M€ de la vente de Barça Studios, les Blaugranas pourraient tenter le coup mais devront faire face à la concurrence de l’Atlético de Madrid.» Affaire à suivre mais le Barça veut un milieu de terrain cet hiver.

Dybala scelle son avenir à la Roma

En Italie, on prend des nouvelles de l’avenir de Paulo Dybala à l’AS Roma ! Après l’éviction de José Mourinho du banc du club de la Louve, l’avenir de l’Argentin pouvait être flou. Mais comme le reprend La Gazzetta dello Sport, celui-ci a fait une grande annonce. «Je veux rester ici», a-t-il confié alors que son nom revient avec insistance du côté de Newcastle. «Paulo a confiance en De Rossi», explique le journal au papier rose. «La Joya attend le discours de la direction mais il veut aller jusqu’en 2025 au moins. Et il est déjà prêt à jouer», après une récente surcharge musculaire. Même s’il était très proche de Mourinho, Dybala veut tenir ses engagements et tenter sa chance avec Daniele De Rossi, tout juste nommé au poste d’entraîneur.

Nouveau choc madrilène

En Espagne, on va assister à un nouveau choc, un derby madrilène entre l’Atlético et le Real ! Après la Supercoupe d’Espagne, remportée par les Merengues la semaine dernière, les deux équipes se retrouvent cette fois en 8es de finale de la Coupe du Roi, ce soir. Marca se réjouit d’assister à ce «deuxième tour. Après la bataille de Riyad, l’Atlético et le Real Madrid s’affrontent pour la Coupe au Metropolitano. Un nouveau chapitre dans la tempête du derby avec un nouveau titre en jeu. Les locaux veulent prendre leur revanche après l’élimination en Supercoupe.» Même son de cloche en Une de AS qui s’attend à une «une chaudière. Un Metropolitano plein à craquer accueille le derby de la Copa del Rey, le deuxième en huit jours.» Un match très attendu !