Sidiki Chérif quitte Angers pour Fenerbahçe

Cette fois, c’est la bonne pour Sidiki Chérif. Le jeune buteur d’Angers s’est envolé ces dernières heures du côté de la Turquie comme nous vous le révélions, pour rejoindre Fenerbahçe. Les négociations avec le club turc ont finalement été assez rapides et les deux directions se sont mises d’accord pour un prêt avec option d’achat obligatoire de 22 M€, en plus d’un bonus de 3 M€. Cette mutation vient d’être officialisée à quelques heures de la fin du mercato.

«Notre nouvelle recrue Sidiki Cherif a subi un examen médical à l’hôpital Ataşehir», écrit le communiqué de Fenerbahçe. Si son option d’achat est levée en fin de saison, Chérif deviendra le plus gros transfert de l’histoire du SCO, à égalité avec Jeff Reine-Adélaïde, vendu pour 25 M€ lui aussi à l’OL à l’été 2019. Angers aussi a tenu à envoyer un ultime message à sa pépite : «Formé au Club, Sidi aura passé plus de six ans en Noir&Blanc. Des années marquées d’innombrables souvenirs Merci Sidi’ pour ces années. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite de ta carrière»

Révélé cette saison seulement

La prouesse est d’autant plus bluffante que l’attaquant de 19 ans vit seulement sa première véritable saison chez les professionnels, après avoir connu quelques pépins physiques par le passé. Révélé en cette première partie d’exercice, notamment après sa démonstration du côté du Vélodrome face à l’OM à l’automne, le natif de Conakry (Guinée) a trouvé le chemin des filets à 4 reprises en 19 matchs de Ligue 1. Suffisant pour alerter les divers recruteurs européens.

Rapidement, son départ semblait inéluctable. Il y a d’abord eu l’AC Milan, mais c’est surtout le Paris FC qui a tenté de le faire venir pour environ 25 M€. La capitale n’avait pas vraiment les faveurs du joueur, lequel préférait poursuivre sa carrière à l’étranger. Crystal Palace a longtemps bataillé avec le SCO pour sa signature et a bien failli rafler la mise avant l’apparition de Fenerbahçe. Séduit, Chérif a rapidement donné son aval pour prendre la direction de la Süper Lig.