L’OM réactive une piste en Serie A !

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille s’emballe ces derniers jours. Il y a d’abord eu les rumeurs de départ d’Elye Wahi vers Francfort. Un départ qui a finalement été officialisé ce vendredi pour quelque 25 millions d’euros, bonus compris. Alors avec la perte d’un de ses numéros 9, Roberto De Zerbi avait tenu à faire passer un message en conférence de presse. Le technicien italien avait clairement expliqué qu’il souhaitait un renfort à ce poste avant la fin du mercato. «Nous sommes l’OM. Si Wahi part, un attaquant viendra. On le veut. Tout le monde a tenu sa parole jusqu’ici. Si Wahi s’en va, un joueur fort arrivera. C’est difficile en hiver, mais je m’attends à un fort remplaçant. On aura un attaquant ! Qui ? Je pense qu’on va le trouver», expliquait-il.

Mais RDZ avait surtout surpris son monde en débutant sa conférence de presse par l’annonce du départ du milieu canadien Ismaël Koné. Comme Wahi, ce dernier a débarqué l’été dernier et n’a pas répondu aux attentes. «Koné est sur le départ. Koné va probablement s’en aller, c’est pourquoi il n’y avait pas de sens qu’il s’entraine avec nous. C’est un choix du club. On a voulu ce joueur, il est très fort, c’est un bon garçon, mais on connaît nos objectifs. On sait quelle équipe on veut. J’ai en tête ce que je veux. Au cours des derniers mois, il ne m’a pas montré qu’il était en mesure de faire partie de ce projet. Il a beaucoup de concurrence. On construit une équipe toujours plus forte» a expliqué De Zerbi qui s’attend donc à un renfort dans l’entrejeu.

L’OM aimerait un prêt

Et l’Olympique de Marseille sait visiblement sur quel profil aller. Selon les informations de Sky Italia, le club phocéen s’est renseigné ces dernières heures sur la situation de Nicolò Fagioli. Le joueur de 23 ans avait déjà été lié à l’OM, il y a quelques mois déjà, en fin de saison dernière. Cette fois, Marseille s’est renseigné sur la faisabilité du deal et aimerait un prêt avec option d’achat. De son côté, la Juventus souhaite une obligation d’achat pour être sûre de s’en séparer définitivement l’été prochain.

Il va donc falloir négocier entre les deux clubs, mais la Juventus n’est pas contre le départ de son milieu qui a disputé 22 rencontres cette saison (7 titularisations, 773 minutes jouées). Le média italien précise que l’Olympique de Marseille pourra accélérer dans ce dossier lorsque le départ d’Ismaël Koné sera bouclé. Pour l’instant, la direction olympienne doit trouver une porte de sortie à l’international canadien. Ensuite, la piste menant à Fagioli pourrait devenir bien plus concrète. À suivre…

