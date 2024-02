MU : Erik ten Hag s’en prend à Jamie Carragher

Alors que l’avenir d’Erik ten Hag semblait s’inscrire à Manchester United, les derniers jours ont fait changer d’avis Jim Ratcliffe quant à l’avenir de son entraîneur. Comme révélé hier dans nos colonnes, le propriétaire de l’équipe anglaise aimerait attirer Zinedine Zidane pour la saison prochaine. Il faut dire que l’entraîneur néerlandais est très critiqué outre-Manche, notamment de la part de Jamie Carragher. Des critiques de l’ancien défenseur de Liverpool que le coach mancunien n’accepte pas : « certains analystes sont très objectifs dans leurs commentaires, donnent de très bons conseils, d’autres sont très subjectifs, Jamie Carragher en fait partie. Dès le premier instant, il a critiqué et maintenant il veut faire valoir son point de vue. »

Erik ten Hag a également voulu balayer les rumeurs d’une éventuelle éviction : « je me concentre uniquement sur le processus, donc je me fiche de ce qui se passe autour de moi. J’ai de nombreuses discussions avec Sir Jim Ratcliffe, également avec Sir Dave Brailsford [le directeur des sports d’Ineos et membre du conseil d’administration du club] et d’autres membres de ce groupe, donc je sais de quoi nous parlons et j’ai une ferme conviction et je pense qu’ils croient en moi ». Pas de quoi remettre en confiance Manchester United à l’aube d’une semaine décisive où les Red Devils vont devoir affronter Nottingham Forest lors du cinquième tour de la FA Cup et surtout Manchester City pour choc de la journée de Premier League dimanche.