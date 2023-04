Real Madrid : le match phénoménal de la machine Thibaut Courtois

La suite après cette publicité

Les poings de la victoire. Titulaire indiscutable au Real Madrid, Thibaut Courtois (30 ans) enchaîne les prestations de très haut niveau. Mardi soir, le Belge a de nouveau été impressionnant face à Chelsea en 1/4 de finale de la Ligue des Champions. Dans un stade qu’il connaît parfaitement, il a écoeuré les pensionnaires de Stamford Bridge. Comme à l’aller, il n’a pas encaissé de but, lui qui a multiplié les arrêts importants. Le plus remarquable a été celui réalisé juste avant la mi-temps, alors que le score était encore de 0 à 0.

En effet, Courtois a sorti une superbe parade face à Marc Cucurella, auteur d’un tir du gauche. Du bras, le Diable Rouge, auteur d’une sortie décisive, a sauvé les siens comme bien souvent. Il a continué sur sa lancée en deuxième période, notamment face à Kai Havertz (56e). Une prestation XXL qui a forcément été saluée. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui se sont enflammés pour le portier belge, qui a d’ailleurs fait polémique en embrassant l’écusson du Real Madrid face aux supporters de Chelsea, son ancien club. La presse, elle aussi, est dithyrambique.

La presse l’encense

En Belgique, Le Soir a écrit : «le mur Thibaut Courtois auteur d’un superbe arrêt réflexe face à Chelsea.» De son côté, La Dernière Heure a lancé : «si au regard du score cumulé (0-4), les Merengues semblaient bien supérieurs aux Blues, le scénario aurait pu être tout autre au match retour sans un grand Thibaut Courtois, notamment auteur d’un arrêt déterminant dans les arrêts de jeu de la première période.» En Angleterre, le cas Courtois fait aussi couler de l’encre. Le Daily Mail, qui lui a donné la note de 7, en ajoutant le commentaire : «hué toute la nuit, mais il a réalisé un arrêt crucial pour empêcher Cucurella de marquer.»

En Espagne, les médias se sont agenouillés devant le héros Courtois. AS lui a donné la note de 10 avant de le qualifier de "San Courtois" (Saint Courtois, en référence à San Iker Casillas) et de meilleur gardien du monde. "Courtois est scandaleux", titre de son côté Marca avant de préciser : «Thibaut Courtois est une garantie absolue, une assurance-vie, un élément vital dans ce Real Madrid. Parce qu’il n’y a pas d’équipe au monde qui ait un gardien aussi décisif et capable de changer le jeu autant de fois en faveur de son équipe.»

Ancelotti bluffé

Marca en a remis une couche ensuite : «géant, colosse, énorme, impénétrable. Difficile de trouver les adjectifs pour qualifier le meilleur gardien de ces cinq dernières années.» En Catalogne aussi on a félicité l’ancien joueur de l’Atlético. «Courtois s’est à nouveau déguisé en super-héros», écrit Mundo Deportivo. Comme tout le monde, Carlo Ancelotti a été bluffé. «L’arrêt en fin de première mi-temps a été déterminant, car il a tout changé. Rester à 0-0 était important, car on savait que Chelsea ne résisterait pas à l’intensité de la première mi-temps en seconde. Cela nous a maintenu et ensuite nous avons gagné.»

Heureux après cette victoire, Thibaut Courtois est revenu sur son arrêt incroyable. «Ils voulaient absolument inscrire le but de l’espoir. C’était un centre à ras de sol. Un joueur était à la réception. J’ai un peu glissé mais j’ai pu me relever et sauter pour me faire plus grand. Je suis très content de cet arrêt.» Le Real Madrid également. Le club espagnol espère qu’il poursuivra sur sa belle dynamique pour aller chercher un nouveau titre en Ligue des Champions, lui qui est décrit par beaucoup comme le meilleur gardien du monde. C’est pourtant Emiliano Martinez qui a été sacré lors des Trophées FIFA-The Best. Courtois a visiblement mis fin au débat hier soir.