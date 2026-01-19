PSG : Dro Fernandez mis au placard par le Barça

Alors que l’arrivée de Dro Fernandez (18 ans) au Paris Saint-Germain n’est qu’une question d’heures, un accord ayant été trouvé ce week-end comme révélé par nos soins, Le Parisien nous apprend que le joueur a été écarté du groupe barcelonais par la direction du leader de la Liga.

Il n’a donc pas participé à l’entraînement de ce lundi, sous les ordres d’Hansi Flick, et ne sera logiquement pas de la partie pour le match contre Prague en Ligue des Champions de demain. Pour rappel, le PSG va débourser 6 millions d’euros pour enrôler le milieu de terrain offensif formé à La Masia.