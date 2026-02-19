La sortie homophobe de Chilavert sur Mbappé

L’affaire Prestianni-Vinicius Jr continue de faire parler. Si l’Argentin est globalement pointé du doigt, lui qui est accusé d’avoir qualifié le Brésilien de "singe" à plusieurs reprises lors de Benfica-Real Madrid, il a aussi quelques soutiens. Son club le soutient. Au pays, il est aussi défendu. Mais ce n’est pas tout. Ancien gardien paraguayen, José Luis Chilavert est monté au créneau pour soutenir Prestianni. Mais on ne peut pas dire, vu le discours tenu, que ce soit une bonne chose pour le joueur de Benfica. Chilavert a été interrogé sur Radio Rivadavia, mais ses propos sont relayés par Olé. « Je suis solidaire de Prestianni. Vinicius est le premier à insulter tout le monde. Vous avez vu les images où on le voit dire à Prestianni : "lâche, lâche !" Et puis, qui est solidaire de Vinicius ? Mbappé ! De tous les joueurs, Mbappé ! Il parle de valeurs et vit avec une personne transgenre, ce n’est pas normal. Chacun fait ce qu’il veut de sa vie, mais ce n’est pas normal qu’un homme vive avec une personne transgenre, c’est le rôle d’une femme.»

La suite après cette publicité

Chilavert a continué à vider son sac. « Quand je jouais à Saragosse, ils me criaient "Indien", "Sud-Américain", "immigré clandestin" et je continuais à jouer… Vous avez vu la vidéo de Vinicius courant dire à l’arbitre, comme s’il était un professeur : "ce garçon m’a dit que j’étais une pédale". C’est là qu’on réalise que tous les moules ont été brisés, à cause de la FIFA qui a mal utilisé ce message (…) La première insulte est venue de Vinicius, qui est noir. 90 % des joueurs du Real Madrid sont noirs, alors comment se fait-il qu’ils n’aient jamais de problèmes alors que Vinicius en a avec tout le monde ? Puisque Vinicius lutte tant contre le racisme et la discrimination… pourquoi ne va-t-il pas à la télévision brésilienne pour expliquer pourquoi la police brésilienne tabasse à mort des supporters argentins, paraguayens ou uruguayens à chaque fois qu’ils se rendent au Brésil ? Le racisme et la discrimination ne visent-ils que lui ? Je défendrai toujours Prestianni, et il ne devrait pas se laisser faire. Ils doivent protéger le garçon, alors pourquoi sanctionneraient-ils Prestianni ? Une telle sanction donnerait l’impression que la communauté LGBTQ+ est un modèle à suivre, ce qui est faux ! Le football est un terrain de jeu réservé aux hommes, des hommes qui autrefois se disaient toutes sortes de choses. Depuis l’ajout de micros et de caméras, le football est devenu efféminé.» Nul doute que sa sortie risque de faire scandale.