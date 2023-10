Standard de Liège : Brahim Ghalidi séduit la Turquie

Ces dernières années, le football belge permet à de nombreuses pépites d’éclore et de se révéler par la suite. Cette saison, le jeune Brahim Ghalidi fait parler de lui. Du haut de ses 18 ans, le jeune marocain enchaîne avec l’équipe réserve du Standard de Liège. Auteur de 6 matches, il a délivré une passe décisive et marqué un but. Et alors que son contrat expire en fin de saison (juin 2024), plusieurs clubs sont à l’affût.

Selon nos informations, le profil du jeune milieu gaucher séduit surtout en Turquie. Les trois clubs d’Istanbul (Galatasaray, Besiktas, Fenerbahçe) s’intéressent au néointernational marocain u20. Des contacts avec son entourage ont déjà eu lieu. Parmi les trois clubs turcs, Galatasaray semble être actuellement le club plus intéressé par une possible arrivée de celui qui rêve de marcher sur les traces d’un certain Hakim Ziyech.