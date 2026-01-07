CAN 2025 : le Nigeria se saborde en coulisses avant d’affronter l’Algérie !

Cette Coupe d’Afrique des Nations 2025 est très relevée. Tous les gros calibres sont en effet présents en quart de finale et plusieurs chocs sont annoncés. Samedi prochain, le Nigeria affrontera une Algérie qui s’est qualifiée aux forceps face à la RD Congo. Sortis de la course au Mondial 2026, les Super Eagles se sont plutôt bien rattrapés depuis le début de la compétition. La phase de poules s’est terminée sur un sans-faute avec trois victoires en autant de matches (2-1 contre la Tanzanie, 3-2 face à la Tunisie et 3-1 contre l’Ouganda). Le huitième de finale face au Mozambique a également été une formalité (4-0).

Le cas Osimhen en suspens

En jetant un coup d’œil au tableau de bord, les hommes d’Éric Chelle abordent donc ce quart de finale face aux Fennecs en position de favoris. Ils ont la meilleure attaque du tournoi (12 buts), la meilleure moyenne de buts par match (3) et le plus grand nombre de dribbles réussis (40). Seul bémol, le Nigeria affiche la plus mauvaise défense des huit équipes encore en lice (4 buts encaissés). Ce qui n’empêche pas les observateurs de faire des triples champions d’Afrique (1980, 1994, 2013) des grands favoris à la victoire finale, notamment grâce à leurs stars offensives Ademola Lookman et Victor Osimhen.

Cependant, tout ne semble pas si bien se passer en coulisses à quelques jours du rendez-vous crucial de samedi prochain. Face au Mozambique, Osimhen en a laissé plus d’un bouche bée en s’en prenant à plusieurs reprises, et de manière véhémente, à son coéquipier Lookman, coupable, selon lui, de ne pas lui avoir passé le cuir. À l’issue du match, le joueur de l’Atalanta ne s’est pas exprimé sur cette altercation avec la star de Galatasaray. Mais la scène a forcément fait le tour du pays. De quoi inciter l’ancien joueur et international nigérian Oladimeji Lawal (54 ans) à envoyer un message à l’ancien pensionnaire du Napoli.

Le Nigeria refuse de se rendre à Marrakech

«Le seul problème avec l’équipe des Super Eagles, c’est qu’ils doivent faire attention à l’ego d’Osimhen, dont le comportement est inapproprié, car il ne joue pas avec ses coéquipiers. S’il continue à se disputer avec ses coéquipiers, ils finiront par ne plus vouloir jouer pour lui. J’ai déjà vécu cela et je sais ce que cela signifie. Si Osimhen continue à mépriser ses collègues et à leur crier dessus, il les intimide. Ce sont de grands joueurs comme Osimhen et il doit faire attention à cela», a-t-il confié au Sun Nigeria. Suite à ce clash, plusieurs rumeurs ont fait état d’un départ d’Osimhen. Rumeur depuis démentie par l’administrateur de l’équipe nationale, Dayo Enebi Achor. « Il n’y a aucun problème au sein de notre groupe. Ce que les gens ont perçu comme une crise entre deux frères a été résolu quelques heures plus tard. Tout va bien et l’équipe s’entraîne actuellement », a-t-il confié au Sun, avant d’en profiter pour éclaircir également les rumeurs sur un départ supposé d’Akor Adams.

«Il a demandé la permission d’aller voir sa mère, qui était hospitalisée ici à Fès, et il est revenu en moins d’une heure.» En attendant de voir comment le dossier Osimhen va évoluer, une nouvelle information est venue polluer l’actualité des Super Eagles. Le journaliste Olúwashínà Okeleji assure que joueurs et staff de l’équipe n’ont toujours pas reçu les primes correspondant à leurs quatre victoires dans le tournoi. Une situation qui a provoqué leur courroux puisque ces primes avaient été promises par les dirigeants de la fédération nigériane avant le début de la CAN 2025. Résultat : toute l’équipe du Nigeria a décidé de ne pas se rendre à Marrakech (la ville où doit se jouer le quart de finale, ndlr) demain ni de s’y entraîner si le problème n’est pas résolu d’ici là. Ou comment un des grands favoris de la compétition risque de se saborder…