Atlético : João Félix répond aux critiques

Sacrés champions d'Espagne lors de la dernière journée de Liga, les Colchoneros peuvent savourer. Pas trop longtemps pour João Félix, sélectionné pour participer à l'Euro cet été. En conférence de presse vendredi, le joueur de l'Atlético a répondu aux critiques sur son jeu. Ses propos sont relayés par AS.

«Par rapport à ce que les gens disent, que j'ai perdu du talent et que je suis devenu beaucoup plus un joueur d'équipe, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas avoir perdu du talent. Le talent a seulement tendance à évoluer et en tant que joueur d’équipe, j’ai aussi le sentiment d’évoluer de plus en plus. Je sais comment je joue et ce que je peux faire. Je sais de quoi je suis capable et c'est aux gens de le voir. Les choses se passent naturellement sur le terrain, dans les entraînements et dans les matches». Voilà qui est dit !