La légende Cristiano Ronaldo fait sensation, Apple veut racheter Manchester United !

«Cristiano Ronaldo est unique»

Un homme fait la Une des journaux européens ce vendredi. Il s'agit de Cristiano Ronaldo qui écrit sa légende un peu plus encore après son but face au Ghana, lors de la victoire du Portugal (3-2). Et le mot «légende», c'est ce qui résume le mieux le quintuple Ballon d'Or comme le placarde Record ce matin sur cette superbe Une. Un but qui lui permet d'entrer dans l'histoire de ce sport, car l'attaquant a marqué dans 5 Coupes du Monde différentes. Un véritable exploit, car il est le premier joueur à réaliser cette performance hors du commun. Forcément au Portugal, on n'a d'yeux que pour maître, c'est le cas de tous les journaux sportifs du pays qui ne manquent pas de superlatifs comme O Jogo qui parle d'amour au premier regard pour CR7 avec un ballon ou encore le Correio da Manha qui indique que la Légende CR7 entre dans la légende du Mondial. Pour A Bola, «le Portugal peut respirer profondément, car CR7 s'occupe de tout dans cette guerre des nerfs face au Ghana.» Pour La Gazzetta dello Sport, «Cristiano Ronaldo est unique». Pour Marca, il «écrit l'histoire» du foot !

Apple sur les rangs pour MU !

En Angleterre, l'annonce de la vente de Manchester United par la famille Glazers fait toujours réagir et les candidats commencent à se déclarer. Comme l'annonce le Manchester Evening News le fondateur de Zara, Amancio Ortega, s'est positionné. C'est donc tout l'or d'Ortega pour Old Trafford. On parle quand même du 19e homme le plus fortuné du monde. Mais ce n'est pas le seul, car le Daily Star indique de son côté qu'Apple, le géant américain, est aussi sur les rangs. Tout comme le Daily Express qui estime qu'Appel est dans la course pour reprendre le club anglais. Enfin, de son côté The Guardian rapporte que l'Arabie Saoudite a un coup à joue dans ce dossier et même dans ce celui de Liverpool, qui est aussi à vendre. Bref, cela promet une belle bataille pour s'offrir l'un des plus grands clubs du monde.

Richarlison fait le tour du monde !

Mais ce qui fait grand bruit ce matin, c'est la prestation de Richarlison et comme le placarde le quotidien AS sur sa Une ce matin, c'était magique. Le Brésilien a inscrit le but de cette Coupe du Monde juge le média qui revient sur la prestation de Vinicius JR, impliqué dans les deux buts et sur l'état de Neymar qui est sorti avec une cheville enflée. La Gazzetta dello Sport nous gratifie également d'une superbe Une et parle de la magie du Brésil. Richarlison fait son show et écrase la Serbie constate le journal au papier rose. Enfin, en Belgique, La Dernière Heure estime que le Brésil est déjà renversant. Bref, la Seleção a fait forte impression hier soir.