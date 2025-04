PSG : Cher Ndour sort du silence après ses débuts mitigés à la Fiorentina

Le 3 février 2025, Cher Ndour a quitté définitivement le Paris Saint-Germain pour s’engager avec la Fiorentina jusqu’en 2029. Recruté librement à l’été 2023 en provenance du Benfica, le milieu italo-sénégalais de 20 ans n’a disputé que trois matchs avec le PSG avant d’être prêté successivement à Braga et Beşiktaş. Le transfert vers la Viola a été conclu pour environ 7 millions d’euros, avec une clause de revente de 50 % et une option de rachat en faveur du club parisien. Ce départ s’inscrivait dans la stratégie du PSG visant à valoriser ses jeunes talents tout en conservant un contrôle sur leur avenir. Formé à Brescia, puis à l’Atalanta Bergame, il a poursuivi sa formation au Benfica Lisbonne, où il s’est distingué en devenant le plus jeune joueur à évoluer avec l’équipe B à 16 ans et 279 jours. Il a également remporté l’UEFA Youth League en 2022 avec les U19 du club portugais, marquant notamment en finale. Après avoir remporté l’Euro U19 avec l’Italie à l’été 2023, Ndour a fait ses débuts avec le PSG le 3 septembre 2023 lors d’une victoire 4-1 contre l’Olympique Lyonnais. Il a inscrit son premier but avec le club parisien le 7 janvier 2024 lors d’un match de Coupe de France contre l’US Revel. Pour gagner en temps de jeu, il a été prêté au SC Braga en janvier 2024, où il a disputé 11 matchs toutes compétitions confondues, marquant un but. Ensuite, en août 2024, il a été prêté au Beşiktaş JK pour la saison 2024-2025, participant à 22 rencontres et inscrivant un but. Finalement, le 3 février 2025, Cher Ndour a été transféré en Toscane.

Son parcours est évidemment atypique puisqu’il a déjà pas mal voyagé entre la France, l’Italie, le Portugal et la Turquie. Une force selon le principal intéressé : «les expériences à l’étranger ont été formatrices, surtout sur le plan humain : j’ai évolué dans de grands vestiaires. Mais l’Italie me manquait. De nombreuses équipes me suivaient, mais c’est le bon endroit pour moi. Un rôle ? J’aime le box-to-box classique, mais je suis disponible pour tous les postes, du milieu de terrain au milieu offensif. Je suis disponible. Quand mon agent m’a parlé de la Fiorentina, toutes les portes se sont fermées. C’était le bon projet et j’ai immédiatement accepté. Spalletti a parlé de moi et j’en suis ravi. J’espère réussir et arriver en pleine forme. Je peux l’aider à différents postes, là où il le souhaite. J’ai aussi suivi la Serie A à l’étranger. Le championnat est différent des autres : il est plus physique et tactique. Avec mon physique, ce ne sera pas un problème, mais je dois encore m’adapter. J’ai déjà parlé à Palladino, on est sur la même longueur d’onde. Le groupe est jeune et cela aide. Ce sont tous de bons joueurs et ils ont la volonté d’atteindre la meilleure position au classement», avait-il déclaré en conférence de presse de présentation officielle en janvier dernier. Et depuis, de l’eau a coulé sous les ponts de l’Arno à Florence, les débuts de Cher Ndour ne sont pas si mauvais, mais le jeune milieu italien de 20 ans peine encore à s’imposer durablement.

L’importance de revenir en Italie…

Comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité durant le mercato d’hiver, le souhait de Cher Ndour a toujours été de revenir en Italie, son pays natal où il n’a disputé que très peu de minutes. Encouragé en coulisses par Luciano Spalletti, l’ancien joueur de Benfica a décidé de rejoindre (enfin) la Serie A et le football italien. Malgré tout, Cher Ndour ne retient que du positif de son aventure à l’étranger, digne d’un véritable étudiant Erasmus, comme en plaisante la presse italienne : «j’ai passé de très bons moments à l’étranger, mais l’Italie reste l’Italie et ces derniers temps, j’ai ressenti un besoin urgent de retour à la maison. Enfant, j’avais besoin de stimulation et de nouvelles expériences. Cette opportunité de partir à l’étranger s’est présentée et, malgré mon jeune âge, j’ai décidé de partir. J’ai la chance d’avoir deux parents qui se soucient beaucoup de moi, qui ont toujours été proches de moi et qui m’ont suivi à Lisbonne, Paris et même Istanbul. Ils m’ont toujours conseillé dans mes choix, me laissant la décision finale. Je dirais au petit Cher de prendre les choses à la légère et de toujours faire passer le plaisir de jouer au football en premier. Je me sentais bien à l’Atalanta. Ils encouragent beaucoup les jeunes joueurs, mais je sentais que je devais changer, j’avais besoin d’une nouvelle aventure. Benfica a aussi un excellent centre de formation.», a-t-il récemment confié à la télé officielle de la Fédération italienne. Depuis son arrivée à la Fiorentina début février 2025, Cher Ndour s’intègre progressivement dans l’effectif de la Viola. Le milieu de terrain italo-sénégalais de 20 ans a déjà participé à cinq matchs de Serie A, totalisant 245 minutes de jeu en championnat - mais pour seulement deux titularisations.

Bien qu’il n’ait pas encore inscrit de but ni délivré de passe décisive, Ndour montre des qualités prometteuses, notamment en défense avec une moyenne de 2,39 interceptions par match, le plaçant dans le 97e percentile des milieux de terrain du Calcio. Son profil de joueur "box-to-box" et sa polyvalence pourraient s’avérer précieux pour la Fiorentina dans son projet porté par l’entraîneur Raffaelle Palladino qui apprécie notamment son vécu dans des grands clubs européens où il a pu côtoyer de grands joueurs : «Gigio (Donnarumma, ndlr) et moi nous sommes immédiatement liés à Paris, et je revenais de la victoire du Championnat d’Europe et la première chose qu’il a faite a été de me féliciter. Je suis arrivé à Istanbul et Ciro (Immobile, ndlr) était déjà là, on s’entendait très bien et c’était important de pouvoir lui parler, aussi parce que le turc n’est pas une langue facile. Ciro et Gigio ont accompli de grandes choses, ils ont tous deux remporté le Championnat d’Europe. J’espère pouvoir le gagner moi aussi un jour. Le coéquipier qui m’a le plus impressionné ? Mbappé, à l’entraînement, il fait des choses inhumaines. Mais j’ai aussi joué avec Enzo Fernandez, Hakimi, Dembelé.», a ajouté Ndour. Avec les émergences de Samuele Ricci, Cesare Casadei, Nicolò Rovella et Niccolò Pisilli, ajoutées aux présences des cadres comme Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Sandro Tonali, Davide Frattesi, Nicolò Barella, les places vont se faire rares au sein du milieu de la Nazionale. Cher Ndour va mettre les bouchées doubles pour s’imposer au pays.