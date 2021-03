La suite après cette publicité

On vous l'expliquait plus tôt, le prochain mercato estival s'annonce dantesque. La raison ? Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les deux patrons du football mondial depuis plus d'une décennie, pourraient changer de tunique. Si le PSG et Manchester City apparaissent comme les favoris pour le second nommé, au cas où il déciderait de quitter le FC Barcelone, cela apparaissait plus ouvert pour CR7, dont le salaire pèse décidément trop lourd sur les finances de la Juventus Turin.

Plus tôt dans la journée, nous vous relayions une information tirée de l'émission «El Chiringuito», qui parlait de contact entre Jorge Mendes, l'agent du Portugais, et le Real Madrid, en vue d'un possible retour. Et il semblerait que ce scénario soit véritablement envisagé par le quintuple Ballon d'Or. Ainsi, le quotidien As, qui suit de près l'actualité merengue, l'assure cet après-midi : Cristiano Ronaldo veut revenir au Real Madrid !

La Juve n'en veut plus, le Real en a besoin

Parti en 2018 pour conquérir de nouveaux horizons en Italie, le Portugais âgé de 36 ans n'a pas réussi à obtenir ce qu'il était venu chercher, une nouvelle Ligue des Champions. Eliminé précocement trois années consécutives, il sait que sa mission européenne n'a pas été couronnée de succès. Cependant, son efficacité n'a pas été démentie en Serie A, où il a empilé les buts. Depuis l'élimination face à Porto mardi soir, la presse italienne assure que les dirigeants italiens sont aujourd'hui confrontés à des difficultés financières importantes, qui rendent la présence de Cristiano Ronaldo plus handicapante qu'autre chose.

Résultat, le joueur lorgne la porte de sortie et il aurait fait d'un retour au Real Madrid sa priorité. Car il a pu constater qu'en son absence, la Casa Blanca avait également perdu de sa superbe sur la scène européenne. Alors que personne n'a su prendre la relève de Ronaldo (et encore moins son successeur annoncé Eden Hazard), un retour en terre madrilène représenterait un formidable nouveau chapitre à l'histoire entre ces deux parties. En conférence de presse aujourd'hui, Zinedine Zidane avait été interrogé sur la rumeur d'un possible retour. « Eh bien, vous savez ce qu'est Cristiano pour Madrid, ce qu'il a fait, l'affection que nous avons tous pour lui et ce qu'il a fait ici est magnifique. » Il pourrait bientôt conjuguer tout cela au futur.