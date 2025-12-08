Menu Rechercher
Commenter 3
Officiel CAN

CAN 2025 : la liste du Gabon avec Pierre-Emerick Aubameyang

Par André Martins
1 min.
Pierre-Emerick Aubameyang @Maxppp

Le sélectionneur du Gabon, Thierry Mouyouma, a dévoilé ce lundi la liste des 28 joueurs retenus pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations 2025. Sans grande surprise, l’attaque gabonaise sera menée par l’avant-centre marseillais Pierre-Emerick Aubameyang, figure emblématique des Panthères. À noter également la présence de Royce Openda (23 ans), ailier des Girondins de Bordeaux, déjà convoqué pour la première fois lors du dernier rassemblement après avoir passé toutes les catégories de jeunes.

La suite après cette publicité
Fédération Gabonaise de Football
📋 LES CONVOQUÉS POUR LA COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS MAROC 2025

#FEGAFOOT #GABON #AFCON2025
Voir sur X

Parmi les autres joueurs convoqués figurent des cadres comme Denis Bouanga, Bruno Ecuele Manga ou encore Mario Lemina, avec également les retours de Jim Allevinah et Ali Babicka, tous deux récemment remis de leurs blessures. Autre bonne surprise de cette liste : Malick Evouna, qui compte 12 buts en 32 sélections et n’avait plus porté les couleurs de sa sélection depuis 2019. À l’inverse, l’absence du jeune Lyonnais Bryan Meyo (4 sélections, 2 buts) suscite des réactions parmi les supporters. La compétition, organisée par le Maroc, se tiendra du 21 décembre au 18 janvier. La sélection gabonaise évoluera dans le Groupe F, un groupe relevé comprenant le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Mozambique.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Gabon
Pierre-Emerick Aubameyang
Royce Openda

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Gabon Flag Gabon
Pierre-Emerick Aubameyang Pierre-Emerick Aubameyang
Royce Openda Royce Openda
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier