CAN 2025 : la liste du Gabon avec Pierre-Emerick Aubameyang

Le sélectionneur du Gabon, Thierry Mouyouma, a dévoilé ce lundi la liste des 28 joueurs retenus pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations 2025. Sans grande surprise, l’attaque gabonaise sera menée par l’avant-centre marseillais Pierre-Emerick Aubameyang, figure emblématique des Panthères. À noter également la présence de Royce Openda (23 ans), ailier des Girondins de Bordeaux, déjà convoqué pour la première fois lors du dernier rassemblement après avoir passé toutes les catégories de jeunes.

La suite après cette publicité

Parmi les autres joueurs convoqués figurent des cadres comme Denis Bouanga, Bruno Ecuele Manga ou encore Mario Lemina, avec également les retours de Jim Allevinah et Ali Babicka, tous deux récemment remis de leurs blessures. Autre bonne surprise de cette liste : Malick Evouna, qui compte 12 buts en 32 sélections et n’avait plus porté les couleurs de sa sélection depuis 2019. À l’inverse, l’absence du jeune Lyonnais Bryan Meyo (4 sélections, 2 buts) suscite des réactions parmi les supporters. La compétition, organisée par le Maroc, se tiendra du 21 décembre au 18 janvier. La sélection gabonaise évoluera dans le Groupe F, un groupe relevé comprenant le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Mozambique.