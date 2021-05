Le style Pochettino, son pronostic pour Manchester-City-PSG : les confidences savoureuses d'Omar Da Fonseca

La suite après cette publicité

Omar Da Fonseca enthousiasme tous les amateurs de Liga sur BeIN Sports. Voir une chevauchée de Messi au son d'une envolée lyrique de Da Fonseca, quoi de mieux ? Mais aujourd'hui, c'est pour Foot Mercato que le volubile Argentin a communiqué sa passion pour le ballon rond. Après nous avoir parlé de Marcelo Bielsa, il nous a glissé quelques mots au sujet de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino.

Nommé à la place de Thomas Tuchel, démis de ses fonctions un 23 décembre, le coach de 49 ans pose peu à peu sa patte sur l'équipe parisienne, qu'il a menée jusqu'à la demi-finale de la Ligue des Champions. Saura-t-il renverser la vapeur lors du match retour contre Manchester City ? Le PSG peut-il aller au bout dans cette compétition ? Omar Da Fonseca le souhaite sincèrement, comme il nous l'a expliqué.

Il a aussi évoqué le style Pochettino. Et il n'a pas manqué de relever que le technicien argentin prenait des pincettes dans ses déclarations pour ne brusquer personne, et encore moins ses joueurs. Son objectif est simple, convaincre ses ouailles, les séduire, pour les emmener dans son projet. Et c'est Omar Da Fonseca qui le dit !