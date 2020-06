Noël Le Graët dit non aux barrages L1-L2

Noël Le Graët ne cède pas. Alors que l'Olympique Lyonnais, Amiens et Toulouse attendent la décision du Conseil d'Etat concernant la suite (ou non) à donner à la saison 2019/2020 de Ligue 1, la FFF avait déjà rembarré les clubs de Ligue 2 réclamant un passage à 22 équipes pour l'exercice suivant. Et ce matin, son président a une nouvelle fois été ferme.

Ajaccio, Troyes et Clermont, respectivement 3e, 4e et 5e du dernier classement de L2, demandaient en effet à ce que les barrages d'accession à la L1 soient disputés. Mais selon Le Parisien, Le Graët a été intransigeant en refusant catégoriquement cette éventualité.